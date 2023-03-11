Muğla'da, üniversiteli Pınar Gültekin'i boğduktan sonra varile koyup yakan tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Pınar Gültekin davasında karar çıktı mı? Pınar Gültekin davasında ne oldu?

PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA KARAR ÇIKTI MI? CEMAL METİN AVCI NE KADAR CEZA ALDI?

Katil Avcı için 'Canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı hakkında ise 'suç delilerini gizleme, değiştirme ve yok etme' suçunda 4 yıl hapis cezası verildi.

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya verilen 'haksız tahrik' indirimi, Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

Katil Cemal Metin Avcı için önce 'ağırlaştırılmış müebbet' verilmiş; sonra da mahkeme 'haksız tahrik' olduğuna karar vererek cezayı 23 yıla indirmişti.

Mahkeme, tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar vermişti.

İzmir Adliyesi’ndeki istinaf mahkemesinde görülen duruşmada, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Cemal Metin Avcı’ya uğranan haksız tahrik indirimi kaldırılmış oldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından kararını açıkladı.

Heyet, sanık Cemal Metin Avcı’ya yerel mahkemece verilen haksız tahrik kararını kaldırarak "Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine karar verdi.