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Pınar Gültekin davası yeniden görülecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu Pınar Gültekin cinayeti davasının İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi'nde yeniden görülmesine kararı alındı.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 13:13
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Pınar Gültekin davasının yeniden görüleceği açıklandı

Pınar Gültekin davası yeniden görülecek
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Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) boğduktan sonra varile koyup yakan Cemal Metin Avcı'nın (32) 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçundan yargılandığı davada haksiz tahrik indirimi uygulanarak verilen 23 yıl hapis cezası kararıyla ilgili gelişme yaşandı.

Gültekin ailesinin kararı istinafa taşıması üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi.

İlk duruşmanın 15 Şubat'ta gerçekleştirileceği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi olan Pınar Gültekin'i katlettikten sonra yakalanarak adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, “canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme” suçundan tutuklanmıştı.

Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğu ortaya çıkmıştı. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da tutuklanmış ve duruşma sırasında tahliye olmuştu.

Yargılama sonunda Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 20 Haziran tarihinde görülen davanın 13'üncü duruşmasında, Cemal Metin Avcı'nın “canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme” suçundan yargılandığı davada karar verilmişti.

Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis vermiş ardından haksız tahrik indirimi uygulayıp, cezayı 23 yıla düşürmüştü.

Mahkeme, tutuksuz sanık Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatına karar vermişti.

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