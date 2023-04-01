Karşıyaka uzatmada güldü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i normal süresi 76-76 biten maçta, üçüncü uzatma sonunda 109-101 yendi.
Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Harrison 10, Rogkavopoulos 31, Rathan 16, Ayberk Olmaz 18, Hamilton 11, Arca Tülüoğlu 7, Gielo 2, Bilgehan Diril, Gökhan Aydın, Muhammed Doğan Şenli 6
Pınar Karşıyaka: Thomas Akyazılı 9, Kuzminskas 10, Angola 35, Delgado 10, Vitto Brown 5, Marcus Brown 5, Berkan Durmaz, Deniz Kılıçlı, Mert Celep, Kenan Sipahi 35
1. Periyot: 12-22
Devre: 34-38
3. Periyot: 55-50
Normal süre: 76-76
1. Uzatma: 88-88
2. Uzatma: 94-94