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Karşıyaka uzatmada güldü

Basketbol Ligi'nde heyecan sürüyor. Pınar Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 23:00
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Pınar Karşıyaka Merkezefendi'yi mağlup etti

Karşıyaka uzatmada güldü
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i normal süresi 76-76 biten maçta, üçüncü uzatma sonunda 109-101 yendi.

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Batuhan Söylemezoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Harrison 10, Rogkavopoulos 31, Rathan 16, Ayberk Olmaz 18, Hamilton 11, Arca Tülüoğlu 7, Gielo 2, Bilgehan Diril, Gökhan Aydın, Muhammed Doğan Şenli 6

Pınar Karşıyaka: Thomas Akyazılı 9, Kuzminskas 10, Angola 35, Delgado 10, Vitto Brown 5, Marcus Brown 5, Berkan Durmaz, Deniz Kılıçlı, Mert Celep, Kenan Sipahi 35

1. Periyot: 12-22

Devre: 34-38

3. Periyot: 55-50

Normal süre: 76-76

1. ​​​​​​​Uzatma: 88-88

2. Uzatma: 94-94

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