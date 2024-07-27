Pınar Karşıyaka tarih oldu

Kaynak: DHA
Pınar Karşıyaka tarih oldu

26 yıllık Pınar Karşıyaka tarihe karıştı.

Basketbol Süper Lig takımı Pınar Karşıyaka tarihe karıştı.

Kulübün onursal başkanı olan Selçuk Yaşar'ın sahibi olduğu Pınar, 26 yıldır Karşıyaka'nın isim sponsoruydu ve kulüp Pınar Karşıyaka olarak anılıyordu.

Selçuk Yaşar'ın hayatını kaybetmesinden bir yıl sonra Pınar, Karşıyaka'nın isim sponsorluğundan çekildi.

Ancak Pınar'ın isim sponsorluğundan çekilmesine rağmen Karşıyaka'nın basketbol şubesine mali destek sağlamaya devam edeceği öğrenildi.

Pınar'ın Karşıyaka'ya yeni sezonda 1 ile 1.5 milyon euro arasında karşılıksız reklam desteği sağlamayı taahhüt ettiği belirtildi.

Karşıyaka geçen yıl isim sponsorluğu için firmadan 90 milyon TL civarında destek almıştı.

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