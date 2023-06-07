Pink Martini 30 Haziran’da İstanbul’da

ABD'li müzik grubu Pink Martini 30 Haziran’da İstanbul’da sahne alacak.

Pink Martini 30 Haziran’da İstanbul’da

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, "Sympathique", "Hang on Little Tomato", "Hey Eugene!", "Splendor in the Grass", "Joy to the World", "1969", "A Retrospective", "Get Happy", "Dream A Little Dream" ve "Je Dis Oui" albümleriyle altın ve platin plak kazanan topluluk, Pasion Turca organizasyonuyla sahnede olacak.

Je Dis Oui albümünde Türk hayranları için "Aşkım Bahardı" şarkısını yorumlayan grup, "Thomas Lauderdale Meets The Pilgrims" albümünü mayıs ayında yayınladı.

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Kendilerini "Dünyanın değişik köşelerinden melodileri ve ritimleri bir araya getirerek modern formda sunan müzik arkeologları" olarak tanımlayan topluluğun şarkıları, "La Casa De Papel"den "The West Wing" ve "Desperate Houseviwes"a kadar birçok dizi ve filmde de yer buldu.

Samurayların aşk şarkılarından 1930'ların Küba müziğine, Fransız şansonlarından Brezilya sokak şarkılarına kadar geniş bir repertuvara sahip topluluk, İstanbul konserinde vokalde China Forbes ile sahneye çıkacak.

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