Pinterest, yaratıcılığı artıran Remix özelliğini tanıttı

Pinterest, geçen yıl kullanıcıların görselleri ve kesikleri birleştirerek yeni içerikler oluşturmasına olanak tanıyan kolaj formatını tanıttı.

Şirket, şimdi de Remix özelliği ile kullanıcıların daha fazla içerik oluşturmasını hedefliyor. Instagram ve Snap gibi kısa video uygulamalarındaki Remix özelliğine benzer şekilde, Pinterest kullanıcıları da mevcut bir kolajı alıp kendi yorumlarını ekleyebilecekler. Remix yapılmasını istemeyen kullanıcılar, ayarlardan bu özelliği kapatabilirler.

Pinterest’te yeni bir Remix oluşturmak için kolaj aracındaki “Bir kolaj kartını remiksle” seçeneğine gidilebilir veya gezinirken karşılaşılan bir kolajdaki Remix düğmesine dokunulabilir. Düzenlemeler yayınlandığında, son kolaj hem kullanıcının hem de orijinal kolaj oluşturucunun adlarını içerecektir.

Remix özelliğinin yanı sıra, Pinterest kullanıcıların normal video, zaman atlamalı, karıştırma, mürekkep ve analog gibi farklı stillerde video formatında kolajları indirmesini ve paylaşmasını da kolaylaştırıyor. Bu, içerik oluşturucuların Pinterest’i yeni bir kısa video oluşturma aracı olarak kullanabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, kullanıcılar kolajları resim olarak da indirebilirler. Pinterest, bu yılın ilerleyen zamanlarında kolajları doğrudan diğer sosyal platformlarda paylaşmak için entegrasyonlar oluşturmayı planlıyor.

Pinterest’in kolajlar oluşturan şirket içi kuluçka merkezi TwoTwenty’nin başkanı David Temple, “Kolajlar diğer Pin türlerine göre önemli ölçüde daha yüksek oranlarda kaydediliyor ve kullanıcıların, özellikle Z kuşağının, kendilerini ifade etmenin bir yolu olarak kolajlar oluşturmayı sevdiğini görüyoruz” dedi