Pirincin kilosu 60 liranın üzerine çıkacak. Pilav yaparken iki kere düşünün

Kaynak: Haber Merkezi
Pirincin kilosu 60 liranın üzerine çıkacak. Pilav yaparken iki kere düşünün
Pirincin kilosunun 60 liraya çıkabileceğini belirten CHP’li Gürer, “Artan pirinç fiyatları için gelecek yılın riski fiyatlandırıldığı söylenmektedir. Dünyada da çeltik üretiminde bir düşme olsa da açık büyük değildir. Ortaya çıkan bu fiyat artışlarının sorgulanması gereken bir durumdur” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, gıda güvenliğinde artan sorunlara dikkat çekti.

Gürer, “Kuru fasulye ve pirinç dar gelirlinin sofrasında yaygın tüketilen ürünlerdir. Ancak resmi verilere baktığımızda üretim, fiyat artışları gibi konularda bir şeylerin döndüğünü de görebiliyoruz” dedi.

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Gürer ayrıca, “2022 yılında pirincin raf fiyatı 15-20 TL aralığında idi. 2024 yılında raf fiyatının kilosu 60 lirayı geçeceği belirtiliyor. Girdi maliyetleri ile üretim fiyatları arttı. Toprak mahsulleri ofisi çeltik alış Baldo 24 TL, Osmancık 20 TL- Luna çeşidi 18 TL açıklamıştı. Piyasa ise kısmen bu rakamların üzerinde oluştu. Pirinç fiyatları fabrika çıkış fiyatında 15 günde yüzde 20 arttı. Artışın süreceği de söyleniyor. Baldo pirincin fabrika çıkışı 41 liradan 52 liraya yükseldi. 2022 yılında tüketici 15-20 TL aralığında pirinç alırken bugün yerli ürün fiyatlar yüzde 178 yakın fiyat atışı oluştu. Tarım Kredide satılan pilavı olmayan en kalitesiz Çin pirinci dahi fiyatı 19 TL satılıyor. Birde damak tadı uygun olmayan ürünlerle piyasa dengelenmeye çalışma saçmalığı vardır. Artan pirinç fiyatları için gelecek yılın riski fiyatlandırıldığı söylenmektedir. Dünyada da çeltik üretiminde bir düşme olsa da açık büyük değildir. Ortaya çıkan bu fiyat artışlarının sorgulanması gereken bir durumdur” ifadelerini kullandı.

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