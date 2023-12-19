Pirinçte çılgın fiyat artışı. 15 günde uçtu gitti

Türkiye'nin çeltik ambarı İpsala ürün biçildi, iki aya geçti. İki ay boyunca yaşanan durgunluğun ardından çeltikler fabrikada cilalandı randıman aldı piyasaya çıktı. Hem de öyle bir çıktı ki vatandaş pilav yaparken bir kez daha düşünecek cinsten.

PİRİNÇ FİYATI SON 15 GÜNDE YÜZDE 20 ARTTI

Dünya Gazetesi'nden Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre, son 15 günde fiyat artışı pirinç çeşitlerine göre fiyatları değişti. Yüzde 20 artış gösterdi. Baldo pirinci fiyatı bir anda 51 liradan 50 liraya fırladı. Henüz bu fiyatlar raflara yansımadı, yılbaşından sonra öyle bir yansiyacak ki, gören bir kez daha dönüp, bakacak.

TMO'NUN ALIŞ FİYATLARI

Pirincin kralı olan Baldonun fiyatı son 15 günde yüzde 20 artış gösterdi. Bu yıl TMO çeltik kilogram alış fiyatı baldoda 24 TL, Osmancıkta 20 TL ve luna çeşidinde ise 18 TL olarak açıklamıştı. TMO'nun fiyatlarına rağmen baldo gubunda çeltik alım fiyatları 33 liraya fırladı.

BALDONUN FABRİKA ÇIKIŞ 50 LİRAYA YAKLAŞTI

Çeltiğin işlenmesiyle birlikte 30 gramajın altındaki ürünler 50 liraya satılmaya başlandı. Osmancık grubunda ise pilav yapmayan ürünler 30 ile 32 lira civarında bulunurken, kaliteli Osmancıklarda ise kilogramı 35 ile 36 lira arasında yer alıyor. Büyük zincir marketlerin 41 liradan almaya başladığı yeni ürünü 46 liradan almaya başladı. Bu da demek ki, ürün rafa çıktığında kaç lira olacağın gelin siz hesaplayın.

PİRİNÇTE VERGİ

Çeltik ithalatındaki gümrük vergisi yüzde 34, kahverengi pirinçte yüzde 36 ve pirinçte yüzde 45’e çıkarıldı. Fiyat artışı devam ederse vergi indirimi gündeme gelebilir iddiaları ortaya atılıyor. Pirinç fiyatlarının 10 ile 15 lira daha artarak 60 liraya yükselmesi halinde vergi indiriminin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.