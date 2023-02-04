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Pirlo'dan Borini'nin transferiyle ilgili flaş açıklama

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Ankaragücü maçından sonra "İyi bir oyunla istediğimizi aldık. Önemli bir 3 puandı" dedi

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 16:58
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Pirlo, Ankaragücü maçından sonra konuştu

Pirlo'dan Borini'nin transferiyle ilgili flaş açıklama
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Ankaragücü'nü 2-0 yendikleri maçtan  sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Pirlo, "Rakibimiz de bizim seviyemizdeydi. 3 puan aldığımız için mutluyuz. İlk dakikalarda iyi başlayamadık. Soğuktan dalgındık belki de. Sonrasında iyi toparladık. İyi bir oyunla istediğimizi aldık. Önemli bir 3 puandı. Uzun süren beraberlik serimizi de bozmuş olduk." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Fabio Borini'nin transferde isminin büyük kulüplerle geçmesini de değerlendiren İtalyan teknik adam, "Borini'yi başka forma altında görmek istemeyiz. Kendisi çok önemli bir oyuncu. Transfer döneminde bunlar konuşulur. Borini'yi ligin kalan bölümünde aramızda görmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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