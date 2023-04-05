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Pirlo fırtınayı kopardı. Karagümrük 2023'e bomba gibi giriş yaptı

Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Andrea Pirlo ile Karagümrük, yükselişe geçti.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 11:09
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Pirlo rüzgarı sert esiyor

Pirlo fırtınayı kopardı. Karagümrük 2023'e bomba gibi giriş yaptı
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İstanbulspor'u 1-0'lık skor ile mağlup eden Fatih Karagümrük, ligde çıktığı son 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Kırmızı-Siyahlılar, 2023'te 5 galibiyet alırken, 6 maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı.

SON MAĞLUBİYET A.DEMİR SPOR'A KARŞI
Andrea Pirlo yönetimindeki Karagümrük; Trabzonspor, Kayserispor, MKE Ankaragücü, Sivasspor ve İstanbulspor karşısında 3 puana ulaşan taraf olurken, Konyaspor, Kasımpaşa, Alanyaspor, Beşiktaş, Giresunspor ve Medipol Başakşehir ile de berabere kaldı.
İstanbul temsilcisi, ligde son mağlubiyetini 15. haftada deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a karşı 2-1'lik skorla almıştı.

KUPADAN ELENDİ
Resmi maçlarda tek yenilgi Kırmızı-Siyahlılar, 2023 yılında resmi maçlarda aldığı tek yenilgiyi ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Başakşehir karşısında yaşadı. 18 Ocak 2023'te oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakasında Başakşehir'e penaltılarla 5-3 kaybeden Karagümrük, kupadan elenmişti.

ANDREA PİRLO KİMDİR?
Andrea Pirlo Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi kazanmış eski İtalyan futbolcudur. 
Pirlo, Brescia'da doğdu. Kardeşi Ivan da Brescia'nın alt takımlarında oynadı. Brescia'da 1994 ve 1998 yıllarında arasında ve 2001 yılında (kiralık olarak) forma giydi. 1998 yılında Inter Milan'a transfer oldu. Ancak 1999 yılında Reggina'ya, 2001 yılında Brescia'ya kiralandı. Milan'a transfer oldu. Milan'da iki kere İtalya Ligi şampiyonluğu ve bir kere Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı. Sonrasında Juventus'ta da şampiyonluklar kazandıktan sonra Inter Miami'de futbolu bıraktı.
 

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