Pirlo'dan duygusal Türkiye vedası

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ten ayrılan İtalyan teknik adam Andrea Pirlo, sosyal medya hesabından duygusal sözlerle İstanbul ve Türkiye'ye veda etti.

Pirlo Türk taraftarlara şu sözlerle seslendi:

"Kişisel ve profesyonel gelişimle dolu önemli, yoğun bir yıldı oldu. Güzel bir şehir ve yeni bir kültürle tanıştım. Ancak yeni bir meydan okuma arzusu hakim oldu. İlk günden beri beni destekleyen Karagümrük ve tüm taraftarlarına yürekten teşekkür ederim. Bugünden itibaren bir taraftarınız daha var."