Pişkin hırsızlar! Duvara bıraktıkları not görenleri şaşkına döndü

Kastamonu’nun Cide ilçesinde, inşaattan kablo çalan şüpheliler, duvara 'nasıl çaldık' notu bıraktı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Pişkin hırsızlar! Duvara bıraktıkları not görenleri şaşkına döndü

Cumhuriyet Mahallesi'nde Hakkı Hızar'a ait bina inşaatında gece saatlerinde elektrik tesisatının kabloları çalındı. Sabah saatlerinde inşaata geldiğinde olayı fark eden Hakkı Hızar, binanın iç duvarına 'nasıl çaldık' yazıldığını gördü. Hızar’ın ihbarı üzerine polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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“10 BİN LİRE DEĞERİNDE KABLO ÇALINDI”

Hakkı Hızar, çevredeki başka inşaatlardan da hırsızlık gerçekleştiğini belirterek, "Elektrikçi arkadaşımız yaptığı incelemede yaklaşık 10 bin lira değerinde kablo çalındığını tespit etti. Bizden başka inşaatlarda da benzer hırsızlıklar yaşanmış. Bu kişi veya kişiler kimse, yakalanmasını istiyoruz" dedi.

(Kaynak: DHA)

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