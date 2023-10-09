Pişkin taksici hastaneye giden müşterileri yarı yolda bıraktı

Kağıthane’de bir taksi sürücüsü hastaneye giden müşterilerini yarı yolda indirdi. Pişkin taksici müşterilere, “Bilseydim sizi almazdım, ben sizden aldığım parayı dolana dolana yakacağım. Bedavaya dolanmış olacağım” dedi.

KAYNAK: İHA
Pişkin taksici hastaneye giden müşterileri yarı yolda bıraktı

İstanbul’un Kağıthane ilçesi Seyrantepe Mahallesi’nde geçtiğimiz gün iddiaya göre Duygu Çınar ve arkadaşı, Seyrantepe Hamidiye Etfal ve Araştırma Hastanesi’ne gitmek üzere 34 TFR 43 plakalı taksiye bindi.

Hastaneye gidildiği esnada taksi sürücüsü bir anda hastane acilinin önüne kadar gidemeyeceğini söylemeye başlayarak müşterileri yarı yolda indirmek istedi. Bunun üzerine müşteriler ve taksi sürücüsü arasında tartışma çıktı.

“BİLSEYDİM SİZİ ALMAZDIM”

İstedikleri yere kadar gitmenin en büyük hakları olduğunu söyleyen müşterilere pişkin taksici, “Bilseydim sizi almazdım. Ben sizden aldığım parayı dolana dolana yakacağım. Yol kapalı diyorum size anlamıyor musunuz” diye tepki verdi.

Yaşanan tartışmanın büyümesiyle müşteriler, istedikleri yere varamadan taksiden inmek zorunda kaldı. O anları müşterilerden birisi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

“O BİZE MESAFE SÖYLEYEMEZ”

İstedikleri yere kadar gitmenin en doğal hakları olduğunu savunan Duygu Çınar, “Biz Sanayi Mahallesi’nden taksiye bindik. Seyrantepe Hamidiye Etfal ve Araştırma Hastanesi’ne gitmek istediğimizi söyledik. Ardından Seyrantepe’ye geldiğimizde bizi yolun kenarında indirmek istedi. Şoför bize acilin önüne kadar götüremeyeceğini söyledi. Baştan söyleseydiniz sizi götürmezdim gibi ifadeler kullandı. O bize mesafe söyleyemez. Götürmesi gerekiyor. Bize hakaretlerde bulundu. Paramızla rezil oluyoruz. Diğer taksici kardeşlerimize de hakaretlerde bulundu. Bu taksiciyi kınıyorum” dedi.

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