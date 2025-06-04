Piste koşarak girdi pilot kuleyi alarma geçirdi! Telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Kalkış için hazırlık yapan bir uçağın pilotu, pistte dolaşan bir tavşanı fark etti ve durumu hemen hava trafik kontrol kulesine bildirdi.

Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen olayda, kalkış için hazırlık yapan bir uçağın pilotu pist üzerinde dolaşan bir tavşan tespit etti. Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrol kontrolörü ile irtibata geçerek durumu bildirdi. Tavşan pisti terk ederken, uçuş emniyetini olumsuz etkileyecek bir durum yaşandı. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.

Pilot: Şuan pistin içinde bir tavşan dolaşıyor

Kule: Pistin içinde değil mi şuan bulunduğunuz noktada

Pilot: Doğrudur

Kule: Anlaşıldı

Pilot:06 sol pist sonundan dışarı çıktı şuan.

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