Pitbullun 3 sahibine ceza yağdı! 83 yaşındaki Yücel teyzenin bacağını parçalamıştı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, Yücel Ata'nın 18 Eylül 2022'de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinin önünde yürüyüş yaparken "yasaklı ırk" olarak bilinen pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu bacağını kaybetmesi olayıyla ilgili üç sanık hakkında "taksirle bir kişinin vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde yaralanmasına neden olma" suçundan bir yıl altı aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Bu dava Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Basit yargılama usulüyle hareket eden mahkeme, tarafların savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi.

Kararın gerekçesinde, yasak olmasına rağmen sanıklar tarafından köpeğin tasma veya zincirsiz serbest bırakıldığı, ancak sanıkların yaralama niyetiyle hareket ettiğine dair somut bir delil bulunmadığı belirtildi.

Sanıklar Hakan Çakmak, Hüseyin Çakmak ve Cafer Polat "bilinçli taksirle yaralama" suçundan her biri ayrı ayrı 15 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, müştekinin vücudunda kemik kırılmasına yol açacak şekilde yaralanmasını göz önünde bulundurarak cezayı 22 ay 15'er güne yükseltti.

Kararda, sanıkların daha önce de kasıtlı suçlardan sabıkalarının bulunması, mağdurun zararının giderilmemiş olması ve sanıkların tekrar suç işlemeyeceğine dair mahkemede güven oluşmaması nedenleriyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmadığı ve cezanın ertelenmediği vurgulandı.

"KÖPEĞİ TEYZEDEN AYIRDIM"

Mahkemenin gerekçeli kararında, sanıkların soruşturma aşamasındaki ifadelerine de yer verildi.

Buna göre, sanık Hakan Çakmak, köpek besleme sevgisi nedeniyle köpek beslediğini, arazilerinde misafir olarak kalan diğer sanık Cafer Polat'ın da köpeklere baktığını ifade etti.

Olay günü abisi Hüseyin Çakmak ile arazide oturduktan sonra eve dönerken caddede bağırış sesleri duyduklarını ve kalabalık bir topluluğu gördüklerini belirten Hakan Çakmak, aracını durdurup olay yerine yaklaştığını ve tanıdığı bir kadının köpek tarafından ısırıldığını gördüğünü anlattı. Köpeği kadından ayırmak için müdahale ettiğini, ancak köpeğin daha sonra kendisine saldırdığını ve kaçtığını söyledi.

Sanık Hüseyin Çakmak ise, "Ares" isimli köpeğin kendilerine ait olduğunu ve olay günü Cafer Polat'ın köpeği gezdirdiğini belirtti. Ares'in mağduru ısırdığını gördüklerini ve hemen müdahale ederek köpeği ayırdıklarını ifade etti.

TARAFLAR UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ

Mağdur Yücel Ata, 18 Eylül 2022'de Üsküdar'daki evinin önünde yürüyüş yaparken "yasaklı ırk" olarak bilinen pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı ve bacağından ağır şekilde yaralandı. Yapılan ameliyatlara rağmen sağlığına kavuşamayan Ata'nın bacağı kesildi.

Sanıkların koruyucu ve önleyici tedbirleri almadığı için mağdurun yaralanmasına neden oldukları ve bu eylemin uzlaşma kapsamında olmasına rağmen tarafların uzlaşmayı kabul etmediği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, köpeğin sahipleri olan Hakan Çakmak, Hüseyin Çakmak ve Cafer Polat'ın "vücudunda kemik kırıkları oluşacak şekilde taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dört buçuk aydan bir yıl altı aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.