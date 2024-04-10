Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan son yolculuğuna uğurlandı

Niğde merkeze bağlı Değirmenli Kasabasındaki baba evinden helallik alınmasının ardından şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın naaşı kasaba meydanına getirildi. Törende, şehidin annesi Gülbahar ve babası İdris Aslan, eşi Kübra Aslan, kardeşleri ve yakınları gözyaşları içindeydiler. Şehidin 1 yaşındaki kızı Rüveyda, naaşın başına gelerek babasıyla vedalaştı.
Öğle namazının ardından kasaba meydanında kılınan cenaze namazının ardından şehit Hikmet Aslan'ın cenazesi, belde mezarlığına defnedildi.
Törene Niğde Valisi Cahit Çelik, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, Ak Parti Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, MHP Milletvekili Cumali İnce, Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Gürol Okyar, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.