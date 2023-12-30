Yeni yıla saatler kala yılbaşı özel piyango biletlerine de ilgi büyük. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu geçtiğimiz yıllarda piyango bileti almanın günah olup olmadığına dair açıklamada bulundu. Peki, piyango bileti günah mıdır? Yılbaşı piyango bileti almak haram mıdır?

Her yıl yılbaşı özel piyango biletlerine ilgi yoğun oluyor. Milli Piyango Yılbaşı Çekili için bu sene büyük ikramiye 400 milyon TL olacağı açıklandı.

Milli Piyango bileti almayı düşünen vatandaşlar piyango bileti almanın İslam dinindeki yerini ve piyango bileti gibi şans oyunlarının günah olup olmadığını merak ediyor.

PİYANGO BİLETİ ALMAK GÜNAH MIDIR?

Din İşleri Yüksek Kurulu 16.12.2020 tarihinde toplanarak Sosyal Hayat Komisyonu’nun hazırladığı "Piyango, toto, loto, iddia vb. şans oyunları oynamanın hükmü nedir?" başlıklı metin hakkında görüşülerek aşağıdaki metnin oy birliğiyle kabul edilmesine karar verilmişti:

"Bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybetmesi esasına dayanan tüm şans oyunları, kumar olduğu için yasa dışıdır. Çünkü bu tür oyunlarda bir taraf kaybettiğinde diğer taraf haksız kazanç elde etmektedir. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-râik, VIII, 554-555; İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 194). Buna göre piyango, toto, loto, bahis, ortak bahis, ganyan vb. gibi şansa dayalı düzen ve oyunlar Faktörler ayrıca kumar ve yasa dışı faaliyetlerdir.

Bu tür oyunların gelirlerinden bazı kuruluşların ve yardım kuruluşlarının yararlanması, bunların yasal olduğu anlamına gelmediği gibi, yasa dışı olduğu hükmünü de değiştirmez. Müslümanların bu yasadışı para kazanma yollarından uzak durması gerekmektedir. "Kim bu yollardan biriyle para kazanırsa, hemen tevbe etsin ve kazandığı parayı hiçbir karşılık beklemeden fakirlere versin."