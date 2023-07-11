Piyangoyu tutturan olmadı ikramiye 675 milyon dolara yükseldi

Editör: İsa Karaarslan

ABD'nin piyangosu olarak bilinen Powerball'da şanslı numaraları tutturan yine çıkmadı. Büyük ikramiye katlandı.

Nisan ayından bu yana ikramiye kazananın çıkmadığı Powerball'da dün gece de bilen olmayınca tutar 675 milyon dolara yükseldi.

19 Nisan'da yaklaşık 250 milyon dolar ikramiye veren Powerball'da 34 çekiliştir kazan çıkmadığı belirtildi.

Pazartesi günkü çekilişte şanslı sayılar 2, 24, 34, 53 ve 58 olup, 13'ü Powerball olurken bir sonraki çekilişin çarşamba günü yapılacağı bildirildi.