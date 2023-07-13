Piyangoyu tutturan yine olmadı. Ödül 875 milyon dolara fırladı

Editör: Serkan Talan

ABD'nin piyangosu olarak bilinen Powerball'da şanslı numaraları tutturan dün gece de çıkmadı. Büyük ikramiye katlandı.

Nisan ayından bu yana ikramiye kazananın çıkmadığı Powerball'da dün gece de bilen olmayınca tutar 875 milyon dolara yükseldi.

19 Nisan'da yaklaşık 250 milyon dolar ikramiye veren Powerball'da 35 çekiliştir kazan çıkmadığı belirtildi.

Bir sonraki çekilişin cumartesi günü yapılacağı bildirilirken, yetkililer ikramiyeyi kazanma şansını 292,2 milyonda 1 olarak açıkladı.