Piyangoyu tutturan yine olmadı. Ödül 875 milyon dolara fırladı

ABD'de en son Nisan ayında tutturulan ikramiyede dün gece de bilen yine çıkmadı.

Piyangoyu tutturan yine olmadı. Ödül 875 milyon dolara fırladı

Editör: Serkan Talan

ABD'nin piyangosu olarak bilinen Powerball'da şanslı numaraları tutturan dün gece de çıkmadı. Büyük ikramiye katlandı.

Nisan ayından bu yana ikramiye kazananın çıkmadığı Powerball'da dün gece de bilen olmayınca tutar 875 milyon dolara yükseldi.

19 Nisan'da yaklaşık 250 milyon dolar ikramiye veren Powerball'da 35 çekiliştir kazan çıkmadığı belirtildi.

Bir sonraki çekilişin cumartesi günü yapılacağı bildirilirken, yetkililer ikramiyeyi kazanma şansını 292,2 milyonda 1 olarak açıkladı.

Şimdiye kadarki en büyük ikramiyenin, Kasım 2022'de Edwin Castro isimli vatandaşın 2,04 milyar doları kazanması olduğu bildirildi.

İlgili Haberler
AKP'li kadın: Dünya Erdoğan'ı yönetemediği için Dolar yükseliyor
Öne Çıkanlar
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ekonomiden şikayet eden AKP’lileri meydanlara kutlamaya davet ediyorum
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Ücretli öğretmenlik başvuruları ne zaman? Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır?
Son Haberler
Kuşadası'nda salyangoz pişiren lokanta. Ayhan Sicimoğlu adres verip hapur hupur yedi Güncel
Kuşadası'nda salyangoz pişiren lokanta. Ayhan Sicimoğlu adres verip hapur hupur yedi
Türkiye İtalya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu Spor
Türkiye İtalya maçının yayınlanacağı kanal belli oldu
Ülkeyi ayağa kaldıran 'taciz' kararı: 10 saniye dolmamışsa... Dünya
Ülkeyi ayağa kaldıran 'taciz' kararı: 10 saniye dolmamışsa...
Dünyaca ünlü aktör Ed Westwick Bodrum'da Magazin
Dünyaca ünlü aktör Ed Westwick Bodrum'da
Galatasaray yöneticisi Divan Kurulu'nda "Kanunsuz işler yaptık" dedi. GS TV canlı yayını kesti Spor
Galatasaray yöneticisi Divan Kurulu'nda "Kanunsuz işler yaptık" dedi. GS TV canlı yayını kesti
LeBron James'in kararı belli oldu Spor
LeBron James'in kararı belli oldu
Kızamık nedir? Kızamık belirtileri nelerdir? Kızamık tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Kızamık nedir? Kızamık belirtileri nelerdir? Kızamık tedavi yöntemleri nelerdir?