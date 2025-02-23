Piyasa ilk bölümüyle olay yarattı! Seyirci sosyal medyadan ateş püskürdü

Alp Navruz ve İlayda Alişan’ın başrollerini üstlendiği dizide, ilk bölümde yaşanan çarpıcı olaylar sosyal medyada tartışma konusu oldu. Münevver’in yaşadığı trajik anlar ve Adar’ın Münevver ile zorla birlikte olmak istemesi izleyicileri çileden çıkarttı.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Dizide Alp Navruz ‘Kenan’ karakterine, İlayda Alişan ‘Münevver’e ve Fırat Altunmeşe ise ‘Adar’a hayat veriyor. Kadroda ayrıca Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur gibi deneyimli ve yetkin isimler yer alıyor.

1. BÖLÜM DE NELER YAŞANDI?

Dizinin açılışında Münevver, kına gecesinde annesiyle geçirdiği neşeli anların ardından büyük bir yıkım yaşıyor. Hastalıkla mücadele eden annesinin aynı gece hayatını kaybetmesi, Münevver’i derinden sarsıyor. Acısı tazeyken, kendisini istemediği bir evliliğin içinde bulan Münevver, eşi Adar ile de çatışma yaşıyor. Bölümün en çok konuşulan sahnelerinden biri, Adar’ın Münevver’e zorla yaklaşmaya çalıştığı anlar oldu.

İZLEYİCİLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Adar’ın "Artık benim karımsın" diyerek Münevver’e baskı yapması ve ona karşı fiziksel şiddet uygulamaya kalkışması, izleyicileri adeta çileden çıkardı. Münevver’in direnişiyle bu zor durumdan kurtulsa da, sahne izleyenlerde derin bir rahatsızlık uyandırdı.

“BU KADAR İĞRENÇLİK FAZLA”

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. İzleyiciler, "Her dizide aynı tatsız olaylar, bıktık artık", "İlayda bu rolü nasıl kabul etti?", "Tecavüz sahneleri rol bile olsa izleyiciyi yaralıyor, senaristler hâlâ bu konudan vazgeçmedi", "Bu kadar iğrençlik fazla" gibi yorumlarla duygularını dile getirdi.