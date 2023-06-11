Piyasada 5 kuruşu gören yok. Aylardır basılmadı

Türkiye’deki yüksek enflasyon ve Türk Lirası’ndaki (TL) değer kaybının etkileri, her alanda kendisini göstermeye devam ediyor. Darphanenin son 5 aydır hiç 1 ve 5 kuruş basmadığı ortaya çıktı.

Piyasada 5 kuruşu gören yok. Aylardır basılmadı

Türkiye’nin en büyük kâğıt parası (banknot) olan ve 2009 başında tedavüle sürüldüğünde 130.1 dolara karşılık gelen 200 liranın değeri bugünlerde 8.5 dolara kadar düşerken bir ülke parasının temel prestijini gösteren önemli finansal değerlerden bozuk paralar (madeni para) ise daha zor durumda.

SON 5 AYDIR HİÇ BASILMADI

Bunu görmek için Darphane’nin verilerine bakmak yeterli. Mayıs 2023 sonuyla ilgili verilere göre Darphane son 5 aydır hiç 1 ve 5 kuruş basmadı. Ayrıca Nisan 2023’te de 25 kuruş basılmamıştı. Geçen yılın tümünde ise dört ay 1 kuruş, bir ay da 5 kuruş basılmamıştı.

Darphane’nin verilerine göre halen tedavülde olan bozuk para sayısı 11 milyar 699 milyon adede ulaştı. Bu paraların yüzde 2.9’u 1 kuruş, yüzde 20.2’si 5 kuruş, yüzde 20.3’ü 10 kuruş, yüzde 15’i 25 kuruş, yüzde 12.3’ü 50 kuruş ve yüzde 29.3’ü 1 liradan oluşuyor.

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