Piyasada güncel doğal gaz fiyatları belli oldu

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacmi 8 milyon 963 bin 940 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 7 milyon 184 bin 428 lira olarak kaydedilmişti.

Dün gerçekleştirilen işlemlerde 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 412 lira 90 kuruş olarak saptandı ve toplam ticaret hacmi 874 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 10 bin 933 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 892 lira 26 kuruş olarak açıklandı.

Ayrıca, Türkiye'ye dün 128 milyon 514 bin 799 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 129 milyon 318 bin 393 metreküp olarak kayıtlara geçti.