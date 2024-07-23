Piyasada güncel doğal gaz fiyatları belli oldu

Kaynak: AA
Piyasada güncel doğal gaz fiyatları belli oldu

Dün spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 412 lira 90 kuruş olarak bildirildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün gerçekleştirilen işlemlerin toplam hacmi 8 milyon 963 bin 940 lira oldu. Bu rakam, bir önceki gün 7 milyon 184 bin 428 lira olarak kaydedilmişti.

Dün gerçekleştirilen işlemlerde 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 412 lira 90 kuruş olarak saptandı ve toplam ticaret hacmi 874 bin metreküp olarak kaydedildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 10 bin 933 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 9 bin 892 lira 26 kuruş olarak açıklandı.

Ayrıca, Türkiye'ye dün 128 milyon 514 bin 799 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 129 milyon 318 bin 393 metreküp olarak kayıtlara geçti.

İlgili Haberler
Süper Lig ekibi ligden çekiliyor. Hacıosmanoğlu'na büyük şok
MHP’nin Sinan Ateş davasında mahkemeye verdiği dilekçenin tamamı ortaya çıktı
Son Haberler
Hurda toplarken bulduğu 80 bin TL'lik telefon başına bela oldu Gündem
Hurda toplarken bulduğu 80 bin TL'lik telefon başına bela oldu
Otomobiliyle eve çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti Gündem
Otomobiliyle eve çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
İsviçre'de Fenerbahçe depremi. UEFA şaştı kaldı Spor
İsviçre'de Fenerbahçe depremi. UEFA şaştı kaldı
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
O ilçede evi olanlar dikkat. Mert Başaran: Sakın kanmayın Ekonomi
O ilçede evi olanlar dikkat. Mert Başaran: Sakın kanmayın
New York borsasında açılış verileri açıklandı Ekonomi
New York borsasında açılış verileri açıklandı
Serdar Dursun imzayı attı Spor
Serdar Dursun imzayı attı