MHP’nin Sinan Ateş davasında mahkemeye verdiği dilekçenin tamamı ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: B Yüzü TV
MHP’nin Sinan Ateş davasında mahkemeye verdiği dilekçenin tamamı ortaya çıktı

MHP'nin Sinan Ateş cinayeti davası kapsamında mahkemeye sunduğu 154 kişilik listeyle ilgili dilekçesi gün yüzüne çıktı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in 30 Aralık 2022'de Ankara’da öldürülmesiyle ilgili açılan davanın ilk duruşmasında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) mahkemeye "mağdur" olarak katılma talebinde bulunmuştu.

MHP, suçtan zarar gördüğünü belirterek dilekçesini sunmuş ve yanında çoğunluğu televizyon programlarına ait kayıtların yer aldığı bir hard disk de teslim etmişti. Bu hard diskte, MHP’ye yönelik saldırı yapıldığı iddiasıyla 154 kişinin listesinin bulunduğu öğrenilmişti. MHP'nin avukatları İbrahim Ethem Yiğit ve Çağrı Can Pak, bu listedeki kişilerin mahkemeye çağrılmasını ve ifadelerinin alınmasını talep etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konu hakkında yaptığı basın toplantısında, "Dosya elimizde. Günü geldiğinde bu dosyayı hukuki yollarla harekete geçireceğiz" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu.

B Yüzü TV tarafından yayımlanan 154 kişilik liste ve dilekçe detayları ise şu şekilde:

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