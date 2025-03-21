Piyasa’da Münevver için savaş başladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Piyasa’da Münevver için savaş başladı

Kanal D'nin sevilen dizisi Piyasa, yeni bölümüyle cumartesi akşamı seyircisiyle buluşacak. Dizinin son bölümünde İlayda Alişan'ın hayat verdiği Münevver, entrikaların ortasında kalmıştı.

Dizinin yeni bölüm tanıtımı dikkat çekti. Adar ile Kenan'ın tartışmalarına karşın, isyan eden Münevver'in Kenan'ın kollarında bayılması yeni bölümlere dair büyük merak uyandırdı.

Adar dizi setinde Münevver'i zorla götürmeye çalışırken tekme tokat kavgaya tutuşan Kenan, Münevver'i düşündüğü için şikayetini geri almaz. Ahsen'in hayatına yeniden dahil olmasıyla Kenan'ı kaybetmekten korkan Keriman, ölümle yaşam arasında ince bir çizgideyken Asu'nun destek vermemesinin sonuçları nasıl olacak, Adar, sonunda Münevver'i boşayacak mı?

Piyasa cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de.

Piyasa’da Münevver için savaş başladı

Piyasa’da Münevver için savaş başladı

Piyasa’da Münevver için savaş başladı

Piyasa’da Münevver için savaş başladı

Piyasa’da Münevver için savaş başladı

Piyasa’da Münevver için savaş başladı

Piyasa’da Münevver için savaş başladı

Piyasa’da Münevver için savaş başladı

Piyasa’da Münevver için savaş başladı

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