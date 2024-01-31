Piyasalar Fed'in bugun açıklanacak faiz kararına odaklandı

Amerika Merkez Bankası Fed bugün faiz kararını açıklıyor. Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı. Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararının ardından değerlendirmelerde bulunacak.

Bankanın, faizde değişikliğe gitmesi ihtimali analistlerce düşük görülüyor. Fed'in yüzde 5,25-5,50 bandındaki faizlerde değişikliğe gitmeyeceğine piyasalar kesin gözüyle bakıyor.

Powell'ın açıklamaları ve karar metni detaylarında analistler çok önemli buluyor. Çünkü, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına ilişkin vereceği sinyaller kritik bir önem taşıyor.

Piyasalardaki fiyatlamalar mankanın martta faiz indirimine başlayacağı beklentisi yüzde 50'nin altına indi. Analistlere göre bankanın ilk indirimi Mayıs toplantısında gerçekleştirmesi bekleniyor.