Piyasalar haftaya inişli çıkışlı başladı

Kaynak: AA
Piyasalar haftaya inişli çıkışlı başladı
Uluslararası piyasalar, yeni haftanın ilk ilk işlem gününe karışık bir seyirle başlarken, hafta genelinde takip edilecek yoğun veri akışları piyasaların üzerinde etkili olması beklenebilir.

Dolar/TL, geçtiğimiz haftanın son işlem gününde önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde 30,1074'ten günü kapatması sonrası bugün bankalararası piyasanın açılışında 09.25’te 30,0974 seviyesinden işlem gördü.

Ons altın, ABD’de üretici fiyat endeksinin beklentilerin altında açıklanması sonucu yükselişe geçti.

Geçtiğimiz haftayı 2.048 dolarda kapatan ons altın, yeni haftanın ilk işlem gününde 2.056 dolar seviyesin işlem gördü.

Gram altın, 1.988 TL’de haftaya yükselişle başladı.

Çeyrek altın, 3.251 TL’yi gördü.

Cumhuriyet altın, 12.963 TL’de bulunuyor.

Büyük merkez bankaların, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına ilişkin belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.

Kripto para piyasaları tarafında, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonuna (ETF) onay vermesiyle 49 bin dolara yaklaşarak, Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesini test etmesinin ardından gelen kar satışlarıyla 41 bin 500 dolara kadar geriledi.

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