Piyasalar Jacksone Hole odaklandı

Ayşe Memiş
Piyasalar Jacksone Hole odaklandı

Bu hafta yatırımcılar Jackson Hole sempozyumunda Fed Başkanı Powell’ın faiz indirimlerine yönelik mesajlarını yakından takip edecek.

Dünyanın önemli merkez bankalarının yetkilileri, ABD’nin Wyoming eyaletinde gerçekleşecek olan Jackson Hole Sempozyumu’nda 22-24 Ağustos tarihleri arasında toplanacak.

Tüm dünyada bankacılık sektörünün yakından izlediği Jackson Hole toplantısı, her sene ABD'de yapılan ve dünya genelinde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin merkez bankaları temsilcilerinin katıldığı bir toplantı.

Her sene ağustosta gerçekleşen Jackson Hole toplantısı para politikalarındaki değişikliklerin konu edilmesi sebebiyle piyasalar için önem arz etmektedir.

Yapılacak olan toplantılara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın da katılması planlanıyor. TCMB Başkanı Karahan toplantıya katıldığı için faiz kararı toplantısı iki gün öne çekildi.

Piyasalar yapılacak olan toplantılarda Fed Başkanı Powell’ın konuşmasını dört gözle bekliyor. Powell’ın ABD ekonomisine dair vereceği mesajlar para piyasaları üzerinde etkili olabilir.

Powell Cuma günü Türkiye saatiyle 17:00’de konuşama yapacak.

Piyasanın beklentisi, Powell yüksek ihtimalle yakın zamanda faiz indirmenin “uygun” olacağı mesajını vermesi beklenebilir.

Geçtiğimiz günlerde ABD’de açıklanan istihdam rakamları, ABD’de resesyon endişelerini yeniden hızlandırdı. Resesyon endişelerinin hızlanmasıyla beraber piyasalarda sert kayıplar görüldü. Bu endişelerle beraber, Fed’in faiz indirimine gidebileceği ihtimali piyasalarda yeniden hızlandı.

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