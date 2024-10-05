Piyasalarda ABD etkisi

Makro ekonomik verilerin yoğun olduğu haftada küresel piyasalarda yüksek volatilite yaşandı. Hem ABD hem de yurt içi tarafta açıklanan veriler yatırımcıların radarın yer aldı.

ABD’DE İSTİHDAM YÜKSELİŞE GEÇTİ

ABD tarafında bu hafta tarım dışı istihdam verisi takip edildi. Tarım dışı istihdam verisi 254 bin ile önceki aya oranla artış gösterdi. İşsizlik oranı ise yüzde 4,1’e geriledi.

EURO BÖLGESİ ENFLASYON

Euro Bölgesi’nde enflasyon rakamları piyasaların radarındaydı. Euro Bölgesinde enflasyon yüzde 1,8’e geriledi. Aylık bazda ise yüzde eksi 0,1 olarak açıklandı.



YURTİÇİNDE ENFLASYON FAİZİN ALTINDA

Yurtiçi piyasalarında bu hafta enflasyon rakamları izlendi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 49,38 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 2,97 olarak açıklandı. Enflasyon 3 sene sonra ilk defa politika faizinin altına geriledi.

İNGİLTERE’DE BÜYÜME SINIRLI KALDI

İngiltere’de büyüme rakamları takip edildi. İngiltere ekonomisi yüzde 0,7 ile beklentilerin altında büyüme gösterdi.

İSTANBUL’DA YAŞAMANIN MALİYETİ ARTTI

Yükselen enflasyonla yaşam maliyetleri de artış gösterdi. Gıda fiyatları, ev kiraları eğitim harcamaları derken giderler uçtu gitti. İstanbul’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin aylık masrafı 71 bin 431 lirayı aştı.

GOLDMAN'DAN TCMB TAHMİNİ

Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri, Türkiye'de ilk faiz indirimine ilişkin tahminlerini ötelerken enflasyon beklentisini yükselttiğini belirtirken, sene sonu enflasyonun ise yüzde 40’dan yüzde 442e yükseltti.