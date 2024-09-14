Piyasalarda altın fırtınası. Durdurulamayan yükseliş

Küresel piyasalar ABD verilerinin Fed beklentileri üzerinde etkili olmasıyla hareketli bir haftayı geride bırakırken, yurt içi piyasaları ise borsa tarafındaki gelişmelere odaklandı.

ABD’DE ENFLASYON İVME KAYBETTİ

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ağustos’ta yıllık bazda beklentilere paralel yüzde 2,5 açıklanırken, böylece yıllık enflasyon 3,5 yılın en düşük seviyesinde açıklandı.

AVRUPA GEVŞEMEYE DEVAM ETTİ

Avrupa Merkez Bankası (AMB) piyasa beklentilerine paralel şekilde faizlerde indirim kararı alarak faizleri 25 baz puan indirdi. Banka enflasyon beklentilerini korurken, 2024-2026 büyüme beklentilerini ise aşağı revize etti.

ALTINDA REKOR SERÜVENİ

Altın fiyatları, beklenen Fed faiz indirimi öncesinde üst üste rekor seviyeleri görerek zirveye yerleşti. Gram altın ise ons altında ki yükselişin etkisiyle tarihi seviyeleri gördü.

ABD’DE BAŞKANLIK DÜELLOSU

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçiminde yarışacak olan Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump canlı yayında ilk defa kozlarını paylaşmak için bir araya geldi.

PETROL BÜYÜME TALEBİNDE YAVAŞ BÜYÜME

Uluslararası Enerji Ajansı, Çin ekonomisinin soğumasıyla beraber küresel petrol talebinin "keskin bir şekilde yavaşladığını" ifade etti. 2024’ün ilk yarısında talep günlük ortalama 800 bin olarak açıklanırken, bu seviye 2020'den beri en düşük seviye oldu.

BORSA DOLAR BAZINDA AYIYA GİRDİ

BIST 100 endeksi TL bazında 200 günlük ortalamanın altına gerilerken, dolar bazında da ayı piyasasına girdi. BIST 100 endeksi dolar bazında Mayısta 344 dolara ulaşmıştı. Haftanın dördüncü işlem günü itibariyle dolar bazında gün içinde 275 dolar seviyesine geriledi. Böylece mayıs zirvesinden beri düşüş yüzde 20'ya yükseldi.

CARİ DENGE ÜST ÜSTE FAZLA VERDİ

Cari denge haziran sonrasında temmuzda da fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari fazla 566 milyon dolar olarak açıklandı. Veriler temmuz ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açığın 20 milyar doların altına gerilediğini işaret etti.