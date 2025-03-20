Piyasalarda dalgalanma, uzmanlardan kritik uyarı! Dolar, euro ve altında son rakamlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Piyasalarda dalgalanma, uzmanlardan kritik uyarı! Dolar, euro ve altında son rakamlar

Dolar, euro ve altın tarihi zirveleri görürken, Borsa İstanbul'da sert kayıplar yaşandı. Uzmanlar yatırımcıları piyasaya karşı uyardı.

Dün sabah, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından piyasalarda sert hareketlilik yaşandı. Dolar/TL ve Euro/TL tarihi zirvelerine ulaşırken, gram altın 4 bin 054 TL ile rekor kırdı. Ons altın ise FED'in faiz oranlarını sabit tutması, ABD büyüme beklentisini düşürmesi ve enflasyon tahminini artırmasıyla 3 bin 056 dolara yükselerek yeni bir zirveye ulaştı.

Bugün itibarıyla Dolar/TL 37.95 TL, Euro/TL 41.62 TL ve gram altın 3 bin 715 TL seviyelerinde işlem görüyor. Ons altın ise güvenli liman talebinin artmasıyla yükselişini sürdürüyor.

Borsa İstanbul'da ise dün büyük kayıplar yaşandı. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 6.87 gerileyerek 10 bin 60 puana düştü. Devre kesici uygulamasıyla işlemlere ara verildi ve gün sonunda endeks yüzde 8.7 düşüşle tamamlandı. BIST TÜM endeksindeki kayıp yüzde 8.5 olurken, bankacılık endeksindeki düşüş yüzde 9.9'a ulaştı. Bu dalgalanma sonucunda borsa şirketlerinin piyasa değerinde yaklaşık 1.2 trilyon liralık kayıp yaşandı.

Piyasalardaki bu hareketlilik, ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin etkisini gözler önüne seriyor. Uzmanlar, yatırımcıların dikkatli olmasını öneriyor.

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