Piyasalarda ters köşe. Bir haftada batırdı

Küresel piyasalar yoğun bir haftayı geride bırakırken, yatırım araçlarının en çok kazandıranı ve kaybettireni merak ediliyor. Geçtiğimiz haftanın ilk işlem gününde piyasalarda yaşanan ABD’de resesyon endişesinin yaşanabileceği ihtimali piyasalarda sert satışları beraberinde getirdi.

Borsa ve riskli varlıklar sert kayıplar verirken, döviz kurlarında hareketlilik yaşandı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, hafta içinde en düşük 9.733,35 seviyesine gerilerken, en yüksek 10.193,88 puanı gördü. Haftayı, önceki hafta kapanışına oranla yüzde 5,40 değer kaybederek 9.907,38 puandan geride bıraktı.

ALTINDA SON DURUM

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı hafta içinde yüzde 0,92 artarak 2 bin 619 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,11 yükseliş göstererek 17 bin 310 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 290 TL olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 345 TL’ye yükseldi.

DÖVİZDE SON GELİŞMELER

Bu hafta ABD Doları yüzde 1,03 değer kazanarak 33,5360, Euro da yüzde 1,15 artışla 36,6370 TL’yi gördü.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,23 ve emeklilik fonları bu hafta yüzde 2,02 kayıp verdi.

Kategoriler incelendiğinde ise yatırım fonları arasında en çok kazandıran yüzde 0,95 ile "Para Piyasası" fonları olarak kayıtlara geçti.

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