Piyasaları kasıp kavuruyor! Bitcoin’i bile solladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Piyasaları kasıp kavuruyor! Bitcoin’i bile solladı
Küresel piyasalarda gümüş, son 11 yıldan uzun bir sürenin zirvesinde seyrediyor ve dünyanın en büyük varlıkları listesinde Bitcoin’i geride bıraktı.

Gümüşün onsu, 32 dolara yaklaşarak Aralık 2012’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Son yükselişle birlikte gümüş, 1.82 trilyon dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en büyük sekizinci varlığı konumuna geldi.

BITCOIN'İ GEÇTİ

Companiesmarketcap verilerine göre Bitcoin, 1.31 trilyon dolarlık değer ile dokuzuncu sırada bulunuyor.

14 Mart’ta Bitcoin, 73 bin 737 dolar ile rekor kırarken, o dönemde gümüşü geride bırakmıştı.

14 Mart’tan itibaren gümüş, yüzde 30’un üzerinde yükseliş kaydederken, Bitcoin yüzde 10’a yakın geriledi.

Mevcut fiyat ve piyasa değerlerine göre Bitcoin’in gümüşü geçebilmesi için yüzde 40 artarak 93 bin dolara yükselmesi gerekiyor.

Yedinci sırada 1.92 trilyon dolar piyasa değeri ile Amazon bulunuyor. Listenin ilk sırası ise 16.4 trilyon dolar ile altına ait.

Analistlere göre gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı iyimserliğinden destek buluyor.

Piyasalar, ilk indirimin eylül ayı gibi erken bir tarihte başlayacağını öngörüyor.

Ayrıca Ortadoğu’daki siyasi belirsizliklerin güvenli liman varlıklara talebi artırdığı da belirtiliyor.

Diğer taraftan güçlü yatırım ve endüstriyel talebin gümüş piyasası üzerinde baskı yarattığı ifade ediliyor.

Son Haberler
Özgür Özel'den net çıkış: Onunla yolları ayıracağız Gündem
Özgür Özel'den net çıkış: Onunla yolları ayıracağız
Afyonkarahisar’da 3 farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı Yerel Haberler
Afyonkarahisar’da 3 farklı dosyadan aranan şahıs yakalandı
Ali Koç şampiyonluğa kafasını çevirdi Spor
Ali Koç şampiyonluğa kafasını çevirdi
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı Yerel Haberler
Otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Çiftçilerden ateşli nöbet Gündem
Çiftçilerden ateşli nöbet
FETÖ firarisi esnaf yakalandı Gündem
FETÖ firarisi esnaf yakalandı
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı halka seslendi Dünya
İran'ın yeni Cumhurbaşkanı halka seslendi