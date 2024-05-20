Piyasaları kasıp kavuruyor! Bitcoin’i bile solladı

Gümüşün onsu, 32 dolara yaklaşarak Aralık 2012’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Son yükselişle birlikte gümüş, 1.82 trilyon dolarlık piyasa değeri ile dünyanın en büyük sekizinci varlığı konumuna geldi.

BITCOIN'İ GEÇTİ

Companiesmarketcap verilerine göre Bitcoin, 1.31 trilyon dolarlık değer ile dokuzuncu sırada bulunuyor.

14 Mart’ta Bitcoin, 73 bin 737 dolar ile rekor kırarken, o dönemde gümüşü geride bırakmıştı.

14 Mart’tan itibaren gümüş, yüzde 30’un üzerinde yükseliş kaydederken, Bitcoin yüzde 10’a yakın geriledi.

Mevcut fiyat ve piyasa değerlerine göre Bitcoin’in gümüşü geçebilmesi için yüzde 40 artarak 93 bin dolara yükselmesi gerekiyor.

Yedinci sırada 1.92 trilyon dolar piyasa değeri ile Amazon bulunuyor. Listenin ilk sırası ise 16.4 trilyon dolar ile altına ait.

Analistlere göre gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yakında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağı iyimserliğinden destek buluyor.

Piyasalar, ilk indirimin eylül ayı gibi erken bir tarihte başlayacağını öngörüyor.

Ayrıca Ortadoğu’daki siyasi belirsizliklerin güvenli liman varlıklara talebi artırdığı da belirtiliyor.

Diğer taraftan güçlü yatırım ve endüstriyel talebin gümüş piyasası üzerinde baskı yarattığı ifade ediliyor.