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İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia

Piyasaların bir bileni İslam Memiş, uçuşa geçen gram altın için flaş iddialarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 12:11
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Piyasaların bir bileni İslam Memiş gram altın için flaş iddialarda bulundu

İslam Memiş'ten uçuşa geçen gram altın için flaş iddia
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Piyasaların açılmasıyla gram altın ve gümüş bir anda uçuşa geçti. Piyasaların bir bileni İslam Memiş, gram altın ve gümüş için flaş iddialarda bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Memiş, ons altın ve ons gümüşteki büyük artışa dikkat çekerek kâr satışlarının gelebileceği konusunda uyardı. Memiş, destek seviyeleri test edildikten sonra ikinci atağın gerçekleşebileceğini belirterek ons altın için 1865 dolar, ons gümüş için ise 25,40 seviyelerine yükseliş beklediğini söyledi.

Memiş paylaşımlarına şöyle devam etti:

 "2022'de gram altın 775 liradan 1114 liraya, yüzde 43 artış gösterdi. Gram gümüş ise 9,92 liradan 14,35'e yüzde 45 yükseldi. 2022'yi gümüş önde tamamladı, 2023'te de öyle"

"EUR-USD ve GBP-USD'da da geri çekilme yaşanabilir. Düşüşler kalıcı olmayacak. EUR-USD için bir sonraki atakta 1.09, GBP-USD içni ise bir sonraki atakta 1,25'i bekliyor olacağım."

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