Piyasanın en ünlü Türk e-ticaret sitesi satıldı. Yeni sahibi açıklandı

Piyasanın en önemli e-ticaret oyuncularından olan İstanbul merkezli Hepsiburada, Kazak devi Kaspi'ye satılıyor. Kaspi, 1,13 milyar dolarla Hepsiburada'nın yeni sahibi oluyor.

DOĞAN AİLESİ 'TAMAM' DEDİ

Doğan ailesi üyelerinin Kaspi ile anlaşmayı dün imzaladığı öğrenildi. Hepsiburada'nın sermayesinin yüzde 65,4'üne karşılık gelen A ve B sınıfı hisselerini Kaspi alacak. Kazakların dev markası Kaspi'nin ödemeyi iki taksitte gerçekleştirecekleri belirtiliyor. Hepsiburada'nın 1.13 milyar dolara satıldığı kaydedilirken, ilk taksidinin 600 milyon dolar olduğu ifade edildi. İlk taksidin kapanışla birlikte ödeneceği ikinci taksidin ise 526,9 milyon dolar olarak kapanışın ardından 6 ay içinde ödeneceği bildirildi.

DEĞERİNİN 2,5 KATI

Hisseleri dün 2,2 dolardan kapanan Hepsiburada'nın piyasa değeri 707 milyon dolar seviyesindeydi. Yapılan değerlemede satışta çıkan rakamın piyasa değerinin 2,5 katına denk geldiği belirtiliyor.

'İKİ ŞİRKET DE KENDİ MARKALARINI SÜRDÜRECEK'

Kaspi CEO’su Mikheil Lomtadze’nin anlaşmaya ilişkin açıklama yaptı. Lomtadze, Türk ve Kaza girişimcilerin yeni fırsatlardan yararlanacağına inandığını söyledi.

Hepsiburada'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan da anlaşmayla ilgili konuştu. "Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi ile heyecan verici bir geleceğe adım atıyor" ifadesi kullanan Hanzade Doğan, Kaspi'nin Hepsiburada’nın tüm potansiyelini ortaya çıkarabilecek en uygun ortak olarak öne çktığını söyledi.

Kurulduğu 2000 yılından bu yana 101 bin iş ortağı ve 12 milyon aktif müşteriye ulaşan Hespiburada'nın 2023 mali yılında yaklaşık 4 milyar dolar satış hacmi bulunuyordu.