Piyasaya süreceklerdi... Bin 500 adedine el konuldu

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, doğu illerinden Antalya’ya gelen bir yolcu otobüsü durduruldu.

Güney Jandarma Kontrol Noktası’nda durdurulan otobüsün bagaj bölümünde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çeşitli markalara ait bin 500 adet kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğine dikkat çekildi.