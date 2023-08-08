Piyasaya sürülmeye çalışılan sahte 14 bin dolar ele geçirildi

İHA'nın haberine göre; şüphelinin üzerinde 14 bin dolar değerinde sahte banknot ele geçirildi.

Sahte dolarcı takibe alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışması sonucunda bir şüphelinin İstanbul’dan getirdiği sahte dolarları piyasaya sürmeye hazırlandığını tespit etti. Ekipler, şüpheliyi takibe aldı.

14 bin dolarlık sahte banknot bulundu

Operasyon için düğmeye basan ekipler, şüpheliyi kent merkezinde durdurdu. Şüphelinin üzerinde ve aracında yapılan aramada, 100’lük banknotlar halinde toplam 14 bin dolar değerinde sahte para bulundu. Sahte paraların gerçek gibi görünmesi için özel bir yöntemle basıldığı belirlendi.

Şüpheli gözaltına alındı

Sahte paralarla yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.