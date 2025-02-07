Pizza Hut ve KFC şubeleri kapandı, borcu dudak uçuklattı! İşçilerden pankartlı eylem

KFC ve Pizza Hut'ın marka sahibi ABD menşeli Yum! Brands, Türkiye'deki Pizza Hut ve KFC işletmelerinin geçici olarak kapatılacağını bildirmesinin ardından İş Gıda 'görevimizin başındayız' açıklaması yapmıştı. Ancak şirketin 283 KFC ile 254 Pizza Hut restoranını kademeli olarak kapanmaya başladı.

KFC ve Pizza Hut'ın marka sahibi ABD menşeli Yum! Brands, Türkiye'deki Pizza Hut ve KFC işletmelerinin gerekli standartları karşılayamaması nedeni ile sözleşmeyi feshetmişti.

Türkiye’nin en büyük fast food işletmelerinden biri olan İş Gıda ise yüklü borcu nedeni ile 8 Ocak'ta konkordato ilan etti. 7.7 milyar TL'yi bulan borçları nedeniyle zor günler geçiren şirketin bu kararı, 7 bin çalışanı işsiz bıraktı.

ÇALIŞANLARDAN PANKARTLI EYLEM

Türkiye'nin hemen hemen her yerinde şubesi bulunan gıda zincirinin iflası 7 bin çalışanı ve aileleri ile birlikte 25 bin kişiyi etkiledi. İşsiz kalan çalışanlar maaşlarını ve tazminatlarını alamadıklarını söyleyerek isyan etti ve şirketin İstanbul Beykoz'daki merkezi önünde eylem yaptı. Yetkililerden açıklama bekleyen yaklaşık 500 kişi firmanın önünde toplandı.

"TOSUNCUK VAKASI 2"

Şirket önünde toplanan işçiler, 'Tosuncuk vakası 2', 'Yapımcı: İlker Şahin Senaryo: İllegal Başrol: Pizza Hut, KFC Adalet arıyoruz', 'Ülke batar ben batmam diyorsun, ülke duruyor sen neredesin İlkoş', 'mağdur olabiliriz fakat unutmadık #6Şubat' yazılı pankartlar açarak, 'Hak hukuk adalet' sloganları attı.