Pizza Hut ve KFC şubeleri kapandı, borcu dudak uçuklattı! İşçilerden pankartlı eylem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Pizza Hut ve KFC'nin sahibi İş Gıda'nın 8 Ocak'ta konkordato ilan etmesinin ardından şubelerinin kapanmaya başlaması ile birlikte yaklaşık 6 işçi mağdur oldu. Maaş ve tazminatlarını alamadıklarını söyleyen işçiler şirketin Beykoz'daki binası ü-önünde eylem yaptı.

KFC ve Pizza Hut'ın marka sahibi ABD menşeli Yum! Brands, Türkiye'deki Pizza Hut ve KFC işletmelerinin geçici olarak kapatılacağını bildirmesinin ardından İş Gıda 'görevimizin başındayız' açıklaması yapmıştı. Ancak şirketin 283 KFC ile 254 Pizza Hut restoranını kademeli olarak kapanmaya başladı.

pizza3.webp

KFC ve Pizza Hut'ın marka sahibi ABD menşeli Yum! Brands, Türkiye'deki Pizza Hut ve KFC işletmelerinin gerekli standartları karşılayamaması nedeni ile sözleşmeyi feshetmişti.

Türkiye’nin en büyük fast food işletmelerinden biri olan İş Gıda ise yüklü borcu nedeni ile 8 Ocak'ta konkordato ilan etti. 7.7 milyar TL'yi bulan borçları nedeniyle zor günler geçiren şirketin bu kararı, 7 bin çalışanı işsiz bıraktı.

pizza2.jpg

ÇALIŞANLARDAN PANKARTLI EYLEM

Türkiye'nin hemen hemen her yerinde şubesi bulunan gıda zincirinin iflası 7 bin çalışanı ve aileleri ile birlikte 25 bin kişiyi etkiledi. İşsiz kalan çalışanlar maaşlarını ve tazminatlarını alamadıklarını söyleyerek isyan etti ve şirketin İstanbul Beykoz'daki merkezi önünde eylem yaptı. Yetkililerden açıklama bekleyen yaklaşık 500 kişi firmanın önünde toplandı.

"TOSUNCUK VAKASI 2"

Şirket önünde toplanan işçiler, 'Tosuncuk vakası 2', 'Yapımcı: İlker Şahin Senaryo: İllegal Başrol: Pizza Hut, KFC Adalet arıyoruz', 'Ülke batar ben batmam diyorsun, ülke duruyor sen neredesin İlkoş', 'mağdur olabiliriz fakat unutmadık #6Şubat' yazılı pankartlar açarak, 'Hak hukuk adalet' sloganları attı.

Son Haberler
Pizza Hut ve KFC şubeleri kapandı, borcu dudak uçuklattı! İşçilerden pankartlı eylem
Pizza Hut ve KFC şubeleri kapandı, borcu dudak uçuklattı! İşçilerden pankartlı eylem
Uzman isim uyardı 'Herkes Santaroni'ye odaklandı ama Datça ve Bozburun büyük risk altında'
Uzman isim uyardı 'Herkes Santaroni'ye odaklandı ama Datça ve Bozburun büyük risk altında'
Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı isyanı! 'Hukuk devleti varsa ben niye mağdurum?'
Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı isyanı! 'Hukuk devleti varsa ben niye mağdurum?'
Otomobilinin tavanında 'kardan adam' ile şehir turu attı
Otomobilinin tavanında 'kardan adam' ile şehir turu attı
Araba sürerken sızdı, kaza yapınca polis uyandırdı
Araba sürerken sızdı, kaza yapınca polis uyandırdı