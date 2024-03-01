Pizza zincirinin satışları Orta Doğu gerilimden etkilendi

Kaynak: AA
Pizza zincirinin satışları Orta Doğu gerilimden etkilendi
ABD merkezli uluslararası pizza zinciri Papa John's'un uluslararası kıyaslanabilir satışlarının, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 6 gerilediği, bunun 4 puanlık kısmının Orta Doğu'da ki çatışmalarla ilgili olduğu belirtildi.

Papa John's, 2023 yılının son çeyreğine dair bilançosunu yayımladı.
Yayımlanan verilere göre, şirketin Kuzey Amerika karşılaştırılabilir satışları geçen yılın son üç ayında 2022'nin aynı dönemine oranla yüzde 2 artış gösterirken, uluslararası satışları ise yüzde 6 geriledi.
Papa John's, son çeyrekte, Kuzey Amerika'da 36 ve uluslararası 53 olmak üzere 89 net şube açılışı yaptı.
Şirketin geliri, aynı dönemde yıllık bazda yüzde 9 artış göstererek 571 milyon dolara, net karı yüzde 11 artışla 26 milyon dolara çıkarken, hisse başına karı da 79 sente yükseldi.
Papa John's Üst Yöneticisi (CEO) Robert Lynch, şirketin bilançosuna ilişkin düzenlenen yatırımcı konferansında, dinamik küresel ortamda sektörün, jeopolitik olayların potansiyel etkisinden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya olduğuna işaret etti.

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