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Pjanic'ten Zaniolo sözleri: Türkiye ona iyi gelecek

Eski Beşiktaşlı Miralem Pjanic, Galatasaray'ın İtalyan futbolcusu Zaniolo hakkında konuştu. Pjanic, açıklamasında 'Türkiye ona iyi gelecek' dedi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 12:08
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Pjanic'ten Zaniolo açıklaması

Pjanic'ten Zaniolo sözleri: Türkiye ona iyi gelecek
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Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Boşnak oyuncu Miralem Pjanic, Galatasaraylı Zaniolo hakkında açıklamalar yaptı.

La Gazzetta Dello Sport'a röportaj veren Pjanic, ''Zaniolo'nun Galatasaray'a giderek doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum. Türkiye ona iyi gelecek, bunu kişisel deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim. O hala çok genç ve muazzam bir potansiyeli var. Çok çalışırsa, İtalya Milli Takımı'na dönecektir." ifadelerini kullandı.

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Galatasaray Başkanvekili Erden Timur Zaniolo'nun transfer maddelerini açıkladı. 

Timur açıklamasında, "Zaniolo'nun sözleşmesindeki bonuslar... 526 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsak, Zaniolo'nun da bu maçların yüzde 50'sinde oynaması gerekiyor. Bunun tekrarlanması durumunda da aynı bonus. Çeyrek finale kalırsa yine 1 milyon, yarı finale kalırsa 1,5 gibi... Bu gibi, turnuva başarısına ve bu turnuvalarda Zaniolo'nun oynadığı maçların yüzdesine bağlı olarak bonuslar toplanırsa 30 milyon Euro oluyor. Zaniolo'nun maliyeti, bonusları çıkardığımızda 15 milyon Euro. 30 milyon Euro'ya gidecekti 15 milyon Euro'ya aldık." dedi.

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