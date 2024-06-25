PKK, Suriye’de çocukları zorla terörist yapıyor. ABD gerçeği itiraf etti

ABD’de Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü IŞİD ile mücadele bahanesiyle eğitip silahlandırdığı PKK/YPG’li teröristlerin skandalını ifşa etti. Hazırlanan rapora göre PKK/YPG, çocukları zorla silahaltına alıyor.

ABD’nin açıkladığı insan kaçakçılığı raporuna göre, terör örgütü PKK/YPG, Birleşmiş Milletler’e çocukların silah altına alınmasına ve istismarına son verme konusunda taahhüt vermesine rağmen 2022 ve 2023 yıllarında buna devam etti. Öte yandan bölgede çocukları silahlandıran gruplar arasında Suriye’deki rejim yanlısı gruplar, rejim güçleri ve Devlet dışı silahlı grupların da kız ve erkek çocuklarını zorla silah altına aldığı açıklandı.

ÇOCUKLARA KANDİL’DE EĞİTİM VERİYORLAR

Raporda, terör örgütü PKK’nın sözde gençlik yapılanmasının Suriye’nin kuzey doğusunda çocuklara sözde “eğitim kursları” adı altında sahte duyurular yaparak örgütün radikal silahlı yapılarına çekmeye çalıştığı kaydedildi. Çocukların daha sonra Irak’ın kuzeyindeki Kandil Dağı’nda eğitim verildiği öğrenildi.

Raporda, "Suriye'de çocukların savaş ve destek görevleri için silah altına alınması veya kullanılması yaygın olmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.



BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DE SKANDALI BELGELEMİŞTİ

Birleşmiş Milletler de 2023 yılına ilişkin hazırladığı raporda terör örgütü PKK/YPG’nin çocukları zorla silahlandırdığını belgelemişti. Suriye’de “SDG” adını kullanan terör örgütünün Suriye’de 231 çocuğu zorla silahlandırdığı ortaya çıkmıştı.



PKK/YPG ve diğer yapılanmalarının, 2023'te 8 çocuğu öldürdüğü ya da sakat bıraktığı ifade edilen raporda, teröristlerin 31 okul ve hastaneyi silahlı faaliyetleri için dönüştürdüğü anlatılmıştı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Suriye'de çocuklara karşı yapılan ağır ihlal sayısı endişe verici. Uluslararası insancıl hukuka ve uluslararası insan hakları hukukuna uyulması, tüm çocukların koşulsuz ve derhal serbest bırakılması, okul ve hastanelere saldırıların durması ve bu binaların askeri amaçlarla kullanılmaması gerek." ifadelerini kullanmıştı.