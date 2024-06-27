İstanbul’da IŞİD’li ve El Kaide’li teröristler yakalandı. Hepsi yabancı uyruklu

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, IŞİD terör örgütüne yönelik olarak 7 ilçede düzenlenen baskınlarda yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon, IŞİD ve El kaide örgütleriyle bağlantılı oldukları belirlenen şahısların tespiti ve yakalanması amacıyla gerçekleştirildi.

17 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü ve sorgularının ilerleyen saatlerde başlayacağı belirtildi.