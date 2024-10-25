PKK terör örgütü TUSAŞ saldırısını üstlendi

Sözde "'Halk Savunma Merkezi'" tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıyı düzenleyen teröristlerin kimlik bilgileri de paylaşıldı.

Açıklamada, "'Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine dönük gerçekleşen eylem, Ölümsüzler Taburu’nun bir otonom timi tarafından yapılmıştır. Eylemin kahramanları Asya Ali -Mine Sevjin Alçiçek ve Rojger Hêlin-Ali Örek yoldaşlardır. Uzun bir süre önce planlanan bu eylemin Türkiye’de son ayda tartışılan siyasal gündemle asla bir ilişkisi yoktur'" denildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Genel Merkezi’ne, dün saat 15.26'da terör saldırısı gerçekleştirildi.

Bir taksiyle gelen 2 terörist, araçtan iner inmez, çevredeki sivillere ateş edip tesise yöneldi. Bu sırada şiddetli patlama sesleri duyuldu. Saldırıda TUSAŞ içinden de patlama ve silah sesleri de yükseldi. Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör saldırı olarak açıklarken, saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.