﻿PKK terör örgütünün helikopteri ve ötesi

Fransız mandası olan Suriye, 1946'da bağımsızlığına kavuştu…

Yıl 1949, Suriye…

CIA (ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı), Suriye'nin başına Amerikan yanlısı bir albay olan Adib Sishaklı'yı getirmişti. Fakat, albayın iktidarı dört yıl sonra Baas'çılar tarafından devrildi. CIA, Suriye'de CIA destekli bir askerî darbe ortamının olgunlaştığını düşünerek, Irak, Lübnan ve Ürdün'de sabotajlar gerçekleştirdi ve suçu Suriye'ye attı. Ayrıca, Şam'daki Müslüman Kardeşler örgütünü rejim aleyhine ayaklandırıyordu.

CIA, Suriye'nin en güçlü adamlarından biri olan istihbaratın başındaki Abdülhamit Seraj ile Genelkurmay Başkanı ve Komünist Partisinin liderini kurban olarak seçti. Bunların yok edilmeleri görevi, ABD'nin Şam Büyükelçiliğinde memur olan ajan Rocky Stone'a verildi. Stone, para ve siyasi gelecek vaadiyle Suriye ordusu içinden kendine bir yandaş takımı kurdu. Suriye İstihbarat Başkanı Abdülhamit Seraj bu komployu sezdi ve Amerikalılara bir tuzak hazırladı. Subaylar paraları aldıktan sonra televizyona çıkarak, "Ahlaksız Amerikalı iblisler, yasal düzenimizi bozmak için işte bu paraları verdiler" şeklinde itirafta bulundular. ABD'li CIA ajanı Stone gözaltına alındı, sorgulandı ve sınır dışı edildi.(1)

Yaşanan bu siyasi kargaşa sonunda, Suriye ve Mısır, Birleşik Arap Cumhuriyeti'ni kurdu. Bu olaylar, Orta Doğu'da ABD karşıtlığının temelini oluşturdu ve bölgede Sovyet Rusya etkinliğini artırdı.

Yıl 2023, Suriye…

ABD, Suriye coğrafyasının yüzde 25'i olan Fırat'ın doğusunu PKK/PYD terör örgütüne işgal ettirdi. Türkiye'nin coğrafi bütünlüğünü hedef alan PYD/PKK'ya her türlü desteği sağladı. Terör örgütü tehdidi gün geçtikçe büyüdü ve düzenli orduya dönüşme adımları hızlandı. Terör örgütünün 17 Mart 2023'te helikoptere sahip olduğu ortaya çıktı. Millî Savunma Bakanı Akar: "PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalanmışlardır. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım." açıklamasını yaptı.(2)

Bu gelişme, tehdidin geldiği noktanın ne denli ciddi olduğunu gösterir. PKK terör örgütünün helikopteri varsa, ABD'nin haberi vardır ve uçuş bilgilerini ABD biliyordur. Çünkü, PKK'ya havacılık eğitimini ABD ve Fransa veriyor.

PKK'ya ağır silah ve helikopter veren ABD'nin, Türkiye'ye doğrudan savaş açmadığı kaldı. ABD'nin doğrudan savaş açması mı beklenecek? Türkiye ABD'ye NOTA vermeliydi. ABD Büyükelçisini sınır dışı etmeliydi veya bilgi talep etmeliydi. ABD'yi uyarması gereken Türkiye, ABD'nin projesi ve hedefi olan Finlandiya'nın NATO üyeliğini bu süreçte onaylama aşamasında. ABD mutlu…

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylama gerekçesi ne? NATO, PYD'yi terör örgütü listesine aldı mı? ABD, PKK/PYD'ye desteği kesti mi? ABD, Türkiye'nin PKK/PYD'ye operasyon düzenlemesine yeşil ışık mı yaktı? Parası ödenen F-35 savaş uçağını mı veriyor? CAATSA yaptırımlarını mı kaldırdı? Yunanistan'ı, Türkiye'ye karşı desteklemekten vaz mı geçti? Hayır… Tarih bu stratejik hatayı yazar.

ABD'ye ve NATO'ya rağmen, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı zaferle sonuçlandıran bu Türkiye değil miydi? 1974 Türkiye'si, 2023 Türkiye'sinden daha mı güçlü…

Oysa, Suriye'de PKK/PYD terör örgütüne zamanında operasyon yapılabilseydi tehdit büyümeyecekti. Suriye ile iş birliği yapılsaydı, PKK/PYD terör örgütü ve göçmen sorunu çözülecekti. Ama olmadı…

Başkasını ve kendini bilirsen, yüz kere savaşsan tehlikeye düşmezsin; başkasını bilmeyip kendini bilirsen bir kazanır bir kaybedersin; ne kendini ne de başkasını bilmezsen, her savaşta tehlikedesin, der Sun Tzu (M.Ö.500). Dizginlenemeyen ihtiras devredeyse, hezimet kaçınılmaz...

