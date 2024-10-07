PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı

Mersin polisinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 14 şüpheli yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri koordineli olarak terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik teknik ve fiziki çalışma yaptı.

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Ekiplerin çalışmasında bölücü örgüt içerisinde faaliyet yürüten, yürüyüşlerine katılan, sosyal medya üzerinden örgütsel eleman temin etmeye ve propaganda yapmaya yönelik faaliyet içerisinde bulunan 14 şüpheli belirlendi.

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Belirlenen şüphelilere yönelik polis, özel harekat timlerinin de desteğiyle kent merkezi ve Tarsus ilçesinde birçok adrese operasyon gerçekleştirdi, 14 şahsı yakaladı. Gözaltına alınan 14 şüpheli emniyete götürüldü.

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