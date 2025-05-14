PKK'lı yöneticilere ne soruldu? Bu iddia gündemi sallayacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
PKK'lı yöneticilere ne soruldu? Bu iddia gündemi sallayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski Başdanışmanı İlnur Çevik, terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesinden sonra PKK yöneticilerine “Nereye gönderilmek istersiniz?" diye sorulduğunu ifade ederek gelen yanıtı açıkladı.

Terör örgütü PKK, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirdiği 12. Kongresi'nden sonra teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı doğrultusunda örgütün kendisini feshettiğini duyurmuştu.

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı çeşitli tartışmalara sebep olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 sene boyunca “başdanışmanı” olarak görev yapan İlnur Çevik, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çevik, paylaşımında “Kandildeki PKK yöneticilerine nereye gönderilmek istersiniz diye sorulmuş. Soran bizim devlet... Yani benim yıllardır dediğime gelmişler. Çoğu İsveç demiş” ifadelerini kullandı.

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