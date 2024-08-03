PKK'nın Avusturya yapılanmasına darbe: Hıdır Korkut tutuklandı

Kaynak: İHA
PKK'nın Avusturya yapılanmasına darbe: Hıdır Korkut tutuklandı

MİT, PKK/KCK Avusturya yapılanmasına büyük darbe vurdu. Terör örgütünün yöneticilerinden Hıdır Korkut tutuklandı.

PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut, MİT ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu ile 22 Temmuz'da Türkiye'ye giriş yaptığı esnada yakalanmıştı. MİT'in takibi altında olan Hıdır Korkut, Avusturya'da PKK/KCK uzantısı olan pek çok dernekte sorumlu olarak faaliyet gösteriyordu.

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PKK/KCK mensubu Hıdır Korkut, örgütün eylem ve etkinliklerinin organizatörleri arasında bulunuyordu.
Türkiye'ye giriş yaptığı anda MİT ve İzmir Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan Hıdır Korkut, gözaltı sürecinin dolması sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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