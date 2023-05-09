PKK'nın beyni öldürüldü

MİT, PKK/KCK sözde özel güç havacılık birimi sorumlularından Deniz Bahri kod adlı Tekin Okan’ı Irak/Gara alanında gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

PKK'nın beyni öldürüldü

NTV'nin haberine göre, MİT, PKK/KCK'nın sözde özel güç havacılık birimi sorumlularından Deniz Bahri kod adlı Tekin Okan'ı Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

2018 yılında Şırnak şehir merkezine, 2021 yılının başlarında Diyarbakır ve Batman Havalimanı'na drone ile yapılan saldırıları yönetti. Saldırılarda kullanılan droneların projesini ve imalatını yaptığı tespit edildi.

Geçmiş yıllarda Türkiye’de güvenlik güçlerimize yönelik drone saldırıları düzenlemesi nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

SAHA AJANLARI FİZİKİ TAKİBE BAŞLADI

Bölgedeki güvenlik güçlerine karşı çok sayıda eylemde bulunan Tekin Okan, MİT’in saha ajanlarını devreye sokmasıyla takibe alındı.

MİT’in saha ajanları, Tekin Okan’ın droneların imalatı ve yönetiminden sorumlu olduğu için Irak ve Suriye arasında sürekli hareket ettiği bilgilerini elde etti.

Uzun süren takip faaliyeti sonrasında Irak ve Suriye arasındaki hareket rutinine MİT saha ajanları dahil oldu. MİT saha ajanları tarafından gelen güncel bilgiler neticesinde Irak/Gare’de gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi

TEKİN OKAN KİMDİR?

Deniz Bahri kod adlı Tekin Okan, 2010 yılında örgütün kırsal kadrosuna katıldıktan sonra 2011 yılında Irak’ın kuzeyine geçti.

Irak/Gara bölgesinde Özel Güç Havacılık biriminde PKK/KCK için drone geliştirme çalışmalarında bulundu.

2018 yılında Şırnak merkezine drone saldırılarını gerçekleştirdi. 2021 yılında Diyarbakır ve Batman Havaalanına drone ile yapılan saldırıyı da kendisi yönetti.

Saldırılarda kullanılan droneların projesini ve imalatını yaptı. Irak/Gara bölgesinde Türkiye’ye karşı kullanılacak hava araçlarının geliştirilmesi faaliyetlerini yönetiyordu.

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