PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi. MİT'ten nokta operasyon

Kaynak: DHA
PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi. MİT'ten nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG terör örgütünün sözde sorumlularından Metin Dinç'i Suriye'nin Kamışlı bölgesinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG terör örgütünün sözde sorumlusunu Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonu ile etkisiz hale getirdi.

Terör örgütünün sözde Asayiş Genel Sorumlusu olarak bilinen Metin Dinç'in 'Dijwar Tekoşin' kod adını kullandığı ve 2015 yılında örgüte katıldığı belirlendi.

Dinç, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği için MİT'in hedef listesinde bulunuyordu. 2023 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen Aslan Çelek kod adlı Müzdelif Taşkın ve Suriye uyruklu Eymen Coli'nin yerine sözde Asayiş Genel Sorumlusu olarak görevlendirilen Metin Dinç, MİT'in son operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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