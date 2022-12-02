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MİT'ten operasyon: PKK'nın sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı PKK'nın sözde tugay sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 09:35
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PKK'nın sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten operasyon: PKK'nın sözde tugay sorumlusu etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlendiği nokta operasyonda, PKK/YPG'nin Tel Tamir Eyaleti Tugay Sorumlusu Kemal Pir kod adlı Mohammad Nasır'ın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

3 PKK'LI YAKALANDI

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından da 24 Kasım tarihinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli teröristin bir TIR’ın dorsesinin altına saklanarak yurt içine giriş yaptığı bilgisi alınması üzerine, Jandarma ekiplerince (3) kişinin bulunduğu TIR, Silopi ilçesi Ortaköy Jandarma Krk.K.lığı yol emniyet ve kontrol noktasında durduruldu.

Yapılan araştırmada TIR’daki (3) erkek şahıslardan birinin “Devletin Birliği ve Ülke Bütünlüğünü Bozma” ve “Kasten Öldürme” suçlarından aranan Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli terörist olduğu tespit edildi.

Operasyonda teröristin yurt içine girmesine yardım ettiği tespit edilen şahıs da “Bilerek ve İsteyerek Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

(Kaynak: DHA)

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