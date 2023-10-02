PKK’ya 4 ilde operasyon. 75 piyade tüfeği ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya PKK’ya 4 ilde operasyon düzenlendiğini açıkladı. Ali Yerlikaya, 75 piyade tüfeğinin ele geçirildiği duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
PKK’ya 4 ilde operasyon. 75 piyade tüfeği ele geçirildi

Editör: Ersoy Özdem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır’da bölücü terör örgütünün (BRÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi.” sözlerini kullandı.

Ali Yerlikaya'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Bitlis, Van, Hakkari ve Diyarbakır’da bölücü terör örgütünün (BRÖ) arazide sakladığı silah ve mühimmata yönelik bir çok ilde başlatılan operasyonlarda 75 piyade tüfeği ele geçirildi.

Kahraman güvenlik güçlerimize silah çeken hiçbir haini affetmeyeceğiz!

Bitlis İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Merkez ilçesi

Aşağıçobansuyu Köyünde gerçekleştirilen operasyonda;

70 AK-47 piyade tüfeği

14.012 adet çeşitli ebatlarda mühimmat;

Van İl Jandarma Komutanlığımızca Başkale’de yapılan operasyon kapsamında,

3 piyade tüfeği ve Çok sayıda ve muhtelif içerikte mühimmat;

Hakkari ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarımızca gerçekleştirilen operasyonlarda ve Yüksekova ile Lice’deki arazi aramasında

2 piyade tüfeği,

4 el bombası,

1 EYP ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hain terör örgütüne karşı başlattığımız operasyonlar devam ediyor.

Operasyonlara katılan Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Milletimizin duaları sizinle.

Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için operasyonlarımız kesintisiz devam edecek!

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NE OLMUŞTU?

Ankara’da TBMM'nin yeni yasama yılı için açılışına saatler kala, İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı gerçekleşti.

2 saldırgandan biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi, diğeri güvenlik güçlerince öldürüldü.

Terör saldırısında 2 polis yaralandı.

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